هاجم سجين شابا مشتبه به لقتل فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا بشيكاغو، داخل المحكمة.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اتهم "أنطوان جيم جونز" 19 عامًا بقتل الفتاة "تاكيا هولمز" في حادث إطلاق النيران، وبينما كان نائمًا بالمحكمة في انتظار جلسة الاستماع الخاصة به هاجمه سجين آخر متهم بالقتل أيضًا يدعى "رينارد ويليامز" وأخذ يضربه ويلكمه حتى استطاع شرطي تخليصه من يده.

أصيب "انطوان جونز" بحالة ذهول ولم يصب خلال الهجوم، وكذلك رفض توجيه أي اتهام ضد السجين الآخر، ولم يتم الكشف عن سبب الهجوم وإن كان له علاقة بمنافسة بينهما في السابق أم بمعرفة "ويليامز" بالفتاة المقتولة.

يذكر أن الفتاة قتلت خلال إطلاقًا للنار بين أفراد عصابتين، بينما كانت بصحبة والدتها في سيارتهما ونقل حادث القتل خلال بث مباشر للأم عبر فيسبوك والذي قاطعه الحادث.



