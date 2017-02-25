قُتل شابّ ووالده في حادث مأساوي بعدما اصطدم الأول بسيارة الثاني وهو في طريقه إلى المنزل بعد حفلة صاخبة في ولاية ألاباما الأميركيّة.

وفي التفاصيل، كان بائع الخبز جيفري موريس براشر البالغ من العمر 50 عاماً، في طريقه إلى العمل الساعة الرابعة فجراً حين اصطدم بسيارة ابنه أوستين بلاين.

يُشار إلى أنّ جيفري توفي على الفور فيما أوستن مات بعد 5 ساعات من الحادث في المستشفى.



وقد قيل بحسب سكان الولاية إنّ سبب الحادث المأساوي هو أنّ الشاب كان ثملاً للغاية كما أنّ كلاهما لم يكن يضع حزام الأمان أيضاً.

الجدير ذكره، أنّ الشرطة في ولاية ألاباما تحقق حالياً في الحادثة لمعرفة كل التداعيات.