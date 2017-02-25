ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مروّع أظهر إطلاق نار حصل بين موظف في متجر ولص.

وفي التفاصيل، قتل ايمانويل هنري، البالغ من العمر 22 عاماً، بالرصاص يوم الثلاثاء الفائت خلال محاولته سرقة متجر Happy''s Package شمال غرب أتلانتا.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر هنري وهو يدخل المتجر من ثمّ يقفز فوق مركز خدمة الزبائن، مهدداً الموظف وطالباً منه تزويده بالمال.



بعدها بدأ اللص بإطلاق النار باتجاه الموظف الذي أسرع الى حمل سلاح كان موضوعاً بالقرب منه وأطلق النار 3 مرات على هنري، ما أدى الى مقتل الأخير.

ولفتت الشرطة الى أن هنري متورط أيضاً بـ 9 جرائم سرقة أخرى.