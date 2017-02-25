فقد أستاذ السيطرة على نفسه خلال إحدى الحصص إذ بدأ بالصراخ على مجموعة من الطلاب، واصفاً إياهم بـ"الشياطين".

وبحسب لقطات الفيديو، التي على ما يبدو أن أحد الطلاب قد التقطها بواسطة هاتفه المحمول، فقد ظهر الأستاذ وهو يضرب على طاولة أحد الطلاب بعنف.

ويذكر أن هذا الشريط، الذي نُشر على يوتيوب يوم الأربعاء، قد حصد حوالي 4 آلاف مشاهدة.



ويجب التنويه الى أنه من الصعب سماع فعلياً حديث الأستاذ، إلا أنه من الوضح أنه كان يستخدم كلمة "شياطين" وهو يضرب على الطاولة وسط الغرفة.

ومن غير المعروف متى وأين تمّ تصوير هذا الفيديو، إلا أنه من خلال اللقطات يبدو أن هذا الأستاذ يتحدّث اللغة الإنكليزية.