أوقفت الشرطة في سلوفينيا شخصين يشتبه في انهما قتلا رجلا وبثا وقائع الجريمة مباشرة عبر موقع "فايسبوك"، وفق ما اعلنت السلطات .

وقالت متحدثة باسم الشرطة ان "توقيف الشخصين جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق بعد الاستماع اليهما".

وتظهر المشاهد التي بثت مباشرة على الانترنت ضربات قاتلة تنهال على رأس شاب في السادسة والعشرين من عمره يسقط على الارض غائبا عن الوعي، وذلك في واحدة من قرى شرق هذا البلد الاوروبي الصغير.

وشوهد المقطع 250 الف مرة عبر "فايسبوك".

وحاولت الشرطة انقاذ الشاب فجر الثلثاء لكنه توفي متأثرا بجراحه بعد ذلك بساعات في المستشفى، وتمكنت من توقيف المتهمين البالغين من العمر عشرين عاما و29، اذ كانا ما يزالان في موقع الجريمة.

ويشتبه في ان احدهما تولى ضرب الضحية، فيما تكفل الثاني بتصوير الواقعة وبثها مباشرة على الانترنت على مدى عشرين دقيقة.

ووفقا للصحف المحلية، تلقت الشرطة بلاغا من شخص مجهول حول ما جرى، لكن الامر تطلب ساعات عدة لمسح الفيديو من الشبكة.

وعلقت احدى الصحف المحلية بالقول ان الضحية "مات تحت ناظري سلوفينيا".

واثارت حوادث عنف وموت بثت مباشرة عبر "فايسبوك" استياء كبيرا وجدلا واسعا في الاشهر الماضية، منها مقطع بث من شيكاغو مطلع كانون الثاني يظهر رجلا موثقا يتعرض للضرب والاهانة على يد اربعة اشخاص على مدى ثلاثين دقيقة، ومقطع في السويد يظهر تعرض شابة للاغتصاب.