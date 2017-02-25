تعتبر الأماكن الطبيعية والمنتجعات السياحية من أكثر الأماكن التي يمكن أن يلجأ إليها السائح بهدف الاسترخاء والاستجمام.

وقد تحتاج المرأة الحامل إلى إجازة تسترخي فيها وخاصة في شهور حملها الأخيرة، إذ يمكن أن تقصد المنتجعات السياحية ومناطق الاستجمام لقضاء وقت مريح قبل استقبالها لمولودها. فيما يلي أفضل 10 أماكن مناسبة للمرأة الحامل لقضاء العطلات. بحسب موقع "هابي تريبس" الإلكتروني

1- بحيرة ماجوري، إيطاليا

تتسم هذه البحيرة بمناخها المتوسطي المعتدل وتقع على ضفافها منازل ريفية جميلة. وتشتهر بالنباتات الجميلة والغريبة التي تنمو حولها. وتعتبر من أجمل الأماكن لقضاء العطلة فيها.

2- بحيرة لوغانو، سويسرا

تقع البحيرة على الحدود السويسرية وتعتبر أصغر البحيرات الموجودة في سويسرا وأجملها على الإطلاق.

3- بحيرة كومو، إيطاليا

يمكن للسائح الوصول إليها برحلة قصيرة في القطار. تتسم هذه البحيرة بمناظر خلابة وسحراً خاصاً.

4- قرى ترودوس الجبلية، قبرص

يقع جبل أوليمبوس في وسط قبرص وهو أعلى جبل في سلسلة جبال ترودوس. ويحتوي على معبد أفروديت. وتقع على هذا الجبل بعض القرى الجميلة ذات الحقول والبساتين الخضراء، والمنازل الحجرية البسيطة.

5- خليج باتونوود، جزر فيرجين البريطانية

يتسم برماله البيضاء في منطقة غريت هاربور ويمكن الوصول إليه بالقارب. يمكن ممارسة الغوص بالقرب منه بالإضافة إلى الرياضات المائية، ويحتوي على مطعم يقدم وجبات الغداء الشهية.

6- منتجع دور الذهبي، اليابان

يحتوي المنتجع على حدائق أزهار مزينة على الطريقة اليابانية. ويقدم أفضل الخدمات للزبائن بالإضافة إلى تقنيات متطورة للعلاج، ودروس عن النظام الغذائي واللياقة البدنية والجمال بالإضافة إلى جلسات خاصة للتخلص من الضغط النفسي.

7- منتجع بالانس في ميرافال لايف، أمريكا

يقع المنتجع على جبال سانتا كاتالينا في الريف الأمريكي. يقدم هذا المنتجع خدمة علاجية مميزة للعقل والجسد والروح. وترتاده أوبرا وينفري على الدوام، ويعتبر من أفضل الأماكن لممارسة اليوغا والتأمل. ويقدم المنتجع دروساً في القوة الداخلية ودروساً بالتغذية. بالإضافة إلى خدمة التدليك اليومية.

8- خليج ديدمان، جزر فيرجن البريطانية

منحنى طويل من الرمال البيضاء الجميلة تتخللها نتوء صغير من الصخور. وهذه الجزيرة مخصصة للمنتجع ويمكن أن تصلي إليها من خليج بووير وتقضي يومك فيها. ويحتوي هذا الخليج على بار ومطعم للمشاوي. ويمكنك أن تمارسي الغوص هناك بالإضافة إلى الرياضات المائية.

9- خليج فرينشمان، جمايكا

متعي ناظريك بهذا المنظر الجميل، يعتبر هذا الخليج أجمل خليج في جمايكا والبحر الكاريبي بشكل كامل. يحتوي هذا الخليج على بحيرة تقع بمحاذاة شريط رملي محصور بين نتوئين صخريين كبيرين، مليئين بالأشجار والأعشاب الخضراء التي تعطي للمياه لوناً أخضر ساحر.

10- بحيرة غاردا، إيطاليا

تعتبر بحيرة غاردا من أجمل البحيرات في أوربا، وتتميز بمحاذاتها للجبال من جهة، وكروم العنب من جهة أخرى. وطالما كانت هذه البحيرة ملاذاً للأباطرة وحاشيتهم لعصور طويلة. فلا تترددي بزيارتها إن سنحت لك الفرصة.