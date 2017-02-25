أثار مقطع فيديو تم تصويره في الهند موجة من الغضب والاستياء بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر فيه سائق وهو يترك مقود شاحنته ليتسلق من أمامها ثم يعود من الباب الآخر على طريق مزدحم بالسيارات.

وفي بداية الفيديو، يظهر السائق وهو يبتسم للكاميرا، ويوجه مقود الشاحنة على الطريق السريع، بانتظار اللحظة المناسبة لتنفيذ مغامرته المجنونة. وعندما حانت الفرصة، سارع السائق للخروج من باب الشاحنة، وراح يتسلق حولها بأسرع وقت ممكن، ليعود من جديد إلى خلف المقود، بعد أن دخل من الباب الآخر، بحسب ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتعرف هذه الحركة الخطيرة باسم "ركوب الأشباح"، ويتباهى بها بعض السائقين، لإظهار مهارتهم في القيادة، وقدرتهم على التحكم بسياراتهم بطريقة مدهشة، لكنها أثارث في نفس الوقت غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال بعض المعلقين على الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم إن السائق المتهور يجب أن يُعاقب، فهو لم يعرض حياته فقط للخطر، بل كان من الممكن أن يتسبب بحادث خطير على الطريق يودي بحياة الكثيرين.