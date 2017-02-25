كشفت ديبورا ميتشيل، خبيرة التجميل البريطانية الشهيرة التي تعتني بجمال كيت ميدلتون، أن عجينة شوكولا «نوتيللا» هي المكون السري الذي يكمن وراء إشراق بشرة دوقة كامبريدج، حيث تستعين هذه الأخيرة بخلطة قناع مغذ مؤلفة من «النوتيللا»، والسكر الأسمر، وبلسم الشفاه، وتطبقها بشكل دوري على وجهها، ثم تزيل هذا القناع بحركات دائرية بعد أن يجف، وتغسل بشرتها بالماء الدافئ والصابون قبل تطبيق كريم مغذ.

وتعود فاعلية هذا القناع المقشر إلى غناه بخلاصة مسحوق الكاكاو المعروف بغناه بالعناصر المضادة للأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، كما يحتوي على أنزيم خام يساهم في ترميم الخلايا وتجديد شباب البشرة بالإضافة إلى أحماض دهنية تساعد في التآم الجروح والندبات.

ويتميز الكاكاو أيضا بغناه بالفيتامينات المفيدة للبشرة، ومنها فيتامين C، وفيتامين A، وفيتامين B2، بالإضافة إلى المغنيسيوم الذي يعتبر من العناصر المعدنية الغذائية التي تساهم في الحفاظ على متانة الجلد، فهل سيعتمد النساء قناع الشوكولا للعناية بالبشرة على طريقة كيت ميدلتون؟!