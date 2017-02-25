للمرة الأولى، استضافت العاصمة البريطانية لندن أسبوع الأزياء المحتشمة في غاليري ساتشي، يومي 18 و19 الجاري.

ونظم الحدث موقع «Haute Elan» في المملكة المتحدة، وهو منصة إلكترونية تضم 150 مصمما ومتجرا مختصا بالأزياء المحتشمة. وشاركت 40 علامة تجارية من حول العالم في عرض تشكيلاتها من الملابس والعباءات وغيرها ضمن هذا العرض الحصري، الذي سيصبح حدثا مستمرا بين فعاليات أسبوع لندن للأزياء.

وافتتح الحدث بعرض لدار «روج كوتور» للمصممة الإماراتية سارة المدني، التي عرضت تشكيلتها من العباءات والملابس المخصصة للمرأة المحجبة. وعن مشاركتها تقول المدني إنها أبهرت بمدى التنظيم في الفعالية التي لاتزال في دورتها الأولى.