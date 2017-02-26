افادت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا ان فتاة إيطالية تبلغ من العمر 21 سنة، حاولت اغتصاب مغربي يبلغ من العمر 20 سنة.

وقالت الوكالة الإيطالية بأن الحادث، وقع بالشارع العام بمنطقة الحي الجامعي ببولونيا، حينما تعرض مهاجر المغربي لهجوم من شابة إيطالية، حاولت إرغامه بالقوة على ممارسة الجنس معه، وأمام رفضه ومقاومته، قامت الإيطالية التي كانت في حالة هستيرية بضربه وعضه مما دفعه إلى اللجوء إلى الشرطة التي كانت بالمنطقة.

وأوضحت الوكالة بأن الشرطة بدورها تعرضت للعنف من الفتاة التي قامت بضرب أربعة عناصر منها، ليتم نقلهم برفقة المهاجر المغربي إلى المستشفىلتلقي العلاجات الضرورية.