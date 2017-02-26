كي تحصل على جنسية الولايات المتحدة الأميركية لابد من الإجابة على أسئلة امتحان صمم لاختبار معرفة المتقدمين بأهم المعلومات عن هذا البلد.

لكن هل فكرت يوما بطبيعة الأسئلة التي قد تواجه المتقدمين لهذا الامتحان؟

يتدرب المتقدم على الإجابة عن 100 سؤال، فقد يمتحن في الإجابة عن ستة منها فقط، ليصبح مواطنا أميركيا.

ويخضع الممتحن إلى اختبار شفوي، يجمعه بموظف تابع لدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، وتركز الأسئلة على تاريخ الولايات المتحدة الأميركية والأحوال المدنية.

وهذه عينة من أسئلة امتحان الحصول على الجنسية:

1- ماذا يطلق على التعديلات الـ 10 الأولى في الدستور الأميركي؟

2- كم من مرة عدل الدستور الأميركي؟

3- ما اسم الرئيس الحالي للبلاد؟

4- من سيتولى رئاسة البلاد إذا لم يتمكن الرئيس ونائبه من أداء المهام؟

5- كم عدد قضاة المحكمة العليا؟

6- في أي عام كتب الدستور الأميركي؟

7- من أول رئيس للولايات المتحدة الأميركية؟

8- ما اسم أطول نهر في الولايات المتحدة الأميركية؟

9- ما هي صلاحيات الحكومة الفيدرالية وفق الدستور؟

10- من حاربت الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية؟

وإلى جانب ذلك تأخذ الحكومة الأميركية بعين الاعتبار حسن سلوك المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، والتزامه بدفع الضرائب طيلة السنوات الخمس التي قضاها بانتظام في أميركا.