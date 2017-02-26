انتشر في الساعات الأخيرة فيديو لـ 10 نمور سيبيريّة في Harbin Siberian Tiger Park في الصين يُظهر هذه الأخيرة وهي تُطارد طائرة درون وتنقضّ عليها.

وقد ظهرت مجموعة النمور السيبيرية وهي تلاحق كاميرا مثبتة على طائرة تحكم عن بعد بوحشية إلى أن أسقطتها وحطمتها ظنّاً منها أنّ الفريسة ليست مجرد آلة.

يُشار إلى أنّ الفيديو نُشر الأسبوع الماضي عبر قناة CCTV+ الصينيّة وثمّ عبر يوتيوب فنال نسبة مشاهدة عالية جداً بالرغم من أنّه يكشف سرًّا غامضاً للغاية وفق ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانيّة.



يُشار إلى أنّ حديقة Harbin تقوم بتربية هذه الحيونات على هذه الوحشيّة وتطعمها الحيوانات الحيّة بهدف نموّ حجمها لذبحها لاحقاً والاستفادة منها إنّ كان من عظامها في مجال الطبّ الصينيّ، جلدها في الأزياء، وحتى لحمها!

واللافت أنّ التعليقات انهالت على الفيديو فقال أحدهم إنّ عدد النمور السيبيريّة يتقلّص سنوياً وأصبح 7 هذا العام وأنّ هذا الفيديو هو بهدف الترويج للمنتزه وإخفاء حقيقة أنّه يحتوي على الحيوانات المتوحشة.