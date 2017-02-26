شَهِدت سنغافورة يوم الاثنين الماضي، ظاهرة طبيعية شديدة الندرة، حين ظهور قوس قزح الناري لمدة 15 دقيقة، في الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: حدثت الواقعة الساعة في الخامسة مساء يوم الاثنين الماضي، حين فوجئ سكان الجزء الشمالي من سنغافورة بقوس قزح الناري، الذي تَشَكّل على هيئة كرة من سُحُب ملونة، ولم يُعرف من أين جاءت، حتى ظن بعض سكان المنطقة أنه كائن من الفضاء الخارجي.

وحسب الصحيفة؛ فقد تَمَكّن برنارد أونج -أحد سكان المنطقة- من التقاط فيديو الظاهرة النادرة.

ونقلت الصحيفة عن "أونج" قوله: "لم أر مثل هذا الجمال الطبيعي من قبل، إنه شيء مدهش تماماً".

ويؤكد العديد من الخبراء أن ما يسمى بـ"قوس القزح الناري" عبارة عن هالة من الضوء تظهر في السماء على هيئة قوس قزح مستدير، ولظهورها يجب أن تتوفر العديد من الشروط؛ فيجب أن تكون الشمس على ارتفاع معين فوق خط الأفق، ويجب أن تنعكس أشعتها بزاوية معينة على السحب المحملة ببلورات الثلج سداسية الشكل.