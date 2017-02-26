نتساءل دائماً عن سبب عدم خسارتنا الوزن على رغم أنّنا نتناول وجبات صحية وبكمية قليلة.



ولكن ما نجهله أنّ بعض الأطعمة الذي نحبّه والذي نعتقد أنّه صحي، تمنعنا من الحصول على معدة مشدودة.



لذا إليكم بحسب موقع " thisisinsider" بعض من هذه الأطعمة التي يجب تجنّبها لأنّها تسبّب نفخة في المعدة:



- اللحم الأحمر: يعتقد البعض أنّ تناول اللحم الأحمر يسمح بزيادة كمية البروتين في الجسم كما يساعد على الاحتفاظ بنظام غذائي قليل الكربوهيدرات. إلّا أنّ هذا الاعتقاد خاطئ ويأتي بنتائج سلبية على الجسم كالتسبّب بالدهون في المعدة. لذا استبدلوا اللحم الأحمر بالأسماك والدجاج والديك الرومي.

- السكر: للسكر آثار سلبية عدة على الجسم، لذا حاولوا التخلّص منه إلى الأبد. ابدأوا بتقليل كمية السكر اليومية حتى تتخلّصوا منه تماماً. تجنّبوا تناول اللبن والعصائر والقهوة لأنّها تحتوي على كمية كبيرة من السكر.

- الأطعمة المعلبة: من المعروف أنّ الأطعمة المعلّبة مضرّة للجسم بسبب كميات السكر والصوديوم العالية التي تحويها. سبب جديد يدفعنا إلى تجنّب هذه الأطعمة وهو أنّها تحتوي على الدهون المضافة غير المشبعة والتي تستخدم لحفظ الأطعمة والتي تسبّب الالتهابات وزيادة الدهون في المعدة.

- الكربوهيدرات المكررة: لا داعي للامتناع عن تناول الكربوهيدرات أو تخفيض الكمية للتمتع بصحة جيدة. كل ما عليكم فعله هو الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكرّرة المسؤولة عن زيادة الدهون في المعدة، واستبدالها بالحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

- الجبنة: تحتوي الجبنة على دهون مشبّعة تتجمّع في المعدة. ولأنّ للجبن طعماً لذيذاً يصعب التخلي عنه، يمكن تناوله باعتدال، كما يمكن استبداله بسمك السلمون والزيت والجوز، إذ تحتوي هذه الأطعمة على الدهون المشبعة نفسها الموجودة في الجبن.

- الحليب ومنتوجاته: مع التقدم في العمر، يصعب على جسم الإنسان هضم اللاكتوز الموجود في منتوجات الحليب، ممّا قد يسبّب غازات مزمنة وانتفاخاً في المعدة.