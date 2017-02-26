اختار الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني، تغيير الأجواء، والاستمتاع بإجازته، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، فذهب إلى جزر المارتينيك لقضاء بعض الأيام من الإجازة مع مجموعة من الأصدقاء.

ونشر المهاجم الفرنسي بعض الصور لإجازته التي قضاها، ولم يكن يدري أن واحدة من بين تلك الصور، ستجعله في ورطة، حيث نشر مهاجم ريال مدريد صورة له وهو يمسك بحيوان "الإيغوانا" في المارتينيك.

صورة أثارت استياء العاملين في الحديقة العامة بجزر المارتينيك، ودفعت بالمدعي العام إلى التحقيق في المسألة من خلال الاستماع إلى بعض الشهود، ومن غير المستبعد أن تفرض على بنزيمة عقوبة بغرامة مالية.

وتُصنّف "الإيغوانا" هناك ضمن قائمة الحيوانات المحمية بموجب القانون لكونها مُهدّدة بالانقراض، وتعوّل سلطات هذا الإقليم كثيرا على القطاع السياحي، لذلك تولي عناية فائقة بالثروة الحيوانية والنباتية والبيئية عموما.

يذكر أن بنزيمة يواجه بعض الصعوبات كذلك مع ناديه، وخاصة أن بعض الجماهير أبدت في المباريات الأخيرة عدم رضاها عن الأداء الذي يقدمه المهاجم الفرنسي، كما ذهبت بعض الصحف الإسبانية للحديث عن احتمال مغادرة اللاعب للدوري الإسباني خلال الميركاتو الصيفي.