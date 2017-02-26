صدر حكم بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة على اميركي قطع خنصر امرأة بساطور وحاول كي الجرح بآلة لحام خلال مراسم لإحياء ذكرى رفيق لهما من عشاق فريق لموسيقى الهيب هوب، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.



وكان جوناثان شراب وهو شاب من ولاية ويسكونسن عمره 25 عاما وثلاثة آخرون قد أقاموا «مراسم شعائرية» في منزله من أجل رفيق من المولعين بفرقة إنسين كلاون بوسي كان قد توفي عام 2015، حسبما أوردت قناة محلية تابعة لهيئة الإذاعة الأميركية نقلا عن شكوى قضائية رفعتها الولاية.

وفي شعائر إحياء ذكرى الرفيق، أحدث جوناثان جرحا غائرا في ذراع المرأة وجمع دمها في كوب وشربه ثم قطع خنصر يدها اليمنى بأكمله.



وجاء في الشكوى التي رفعتها الولاية كما أوردت القناة الإخبارية أن «جون وضع الإصبع في براده (ثلاجته) وكان ينوي أن يطهوه ويأكله».



وقالت المرأة للشرطة إنها تطوعت بالموافقة على إحداث جرح في ذراعها وقطع إصبعها. وذكرت القناة أنها لم تكن تحت تأثير مخدر أو كحول. وحاولت المجموعة إغلاق الجرح الذي كان ينزف بغزارة باستخدام قداحة سيارة ثم آلة لحام قبل أن ينقلوا المرأة للمستشفى حيث أبلغ العاملون فيه الشرطة.