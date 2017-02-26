كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الإنجازات لإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع محافظة مبارك الكبير ، أسفرت عن رفع 45732 درب من المخلفات وتحصيل رسوم بلغت 58469 د.ك

ومن جانبه أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق ملفي الحوالي بأن الإدارة قامت برفع 619 سيارة مهملة إلى جانب وضع 3842 ملصق ، والإفراج عن 172 سيارة من موقع الحجز ، بالإضافة إلى رفع 16386 درب من المخلفات العضويـــــــــة ، و 14919 درب من السكراب والأشجار ، و 14254 درب من النفايات الإنشائية والأنقاض و 173 من المخلفات السائلة ، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها 383 مخالفة اشتملت على 50 مخالفة باعة متجولين ، عدد 47 قانون 9 / 87 ، عدد ( 73 ) اشغالات طرق ، عدد 213 نظافة عامة والصلح في عدد 142 مخالفة . وتابع الحوالي بأن إجمالي التراخيص التي أصدرتها الإدارة بلغت 36 ترخيص جديد اشتمل على 12 ترخيص مطعم جديد ، و12 ترخيص جديد لأعمال مؤقتة ، وترخيص مقهى ، و5 تراخيص لمكتب بيع وشراء السيارات ، وترخيصي موار بناء و4 تراخيص لمحلات أخرى ، في ما بلغ عدد التراخيص التي تم تجديدها 71 ترخيص شمل على 30 تجديد ترخيص مطعم ، و5 تجديد ترخيص مقهى ، وتجديد ترخيص لمحل ألعاب ،و 9 تجديد ترخيص لمحال البنشر وتصليح السيارات ، و 23 تجديد ترخيص لمكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات ، و3 تجديد ترخيص مواد بناء .



واستكمل الحوالي إحصائية إدارته بالقول بأن إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها بلغ 58469 د.ك اشتملت على 9765 د.ك رسوم مخالفات ، ورسوم 42704 د.ك ورسوم تأمين 6000 د.ك .