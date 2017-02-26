دعا سكرتير الاتحاد العام لعمال الكويت فراج عبد الله العرادة، لانعقاد مؤتمر العام يوم الاثنين الموافق 20/3/2017 تحت شعار" الحفاظ على الديمقراطية النقابية والالتزام باللوائح" ، على ان يفتح باب الترشيح لعضوية المجلس التنفيذي ابتداء من صباح يوم الاثنين في 27 فبراير وحتى نهاية دوام يوم الاثنين في 13 مارس 2017 ، وقد وجهت الدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر الى كافة النقابات العضوة في الاتحاد .

جاء ذلك انطلاقا من الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاتحاد العام لعمال الكويت والحركة النقابية الكويتية عموما ، بسبب تنفيذ حكم محكمة التمييز رقم 340 لسنة 2013 مدني 2 / الصادر بتاريخ 24/3/2015 ، وكذلك الحكم الصادر بالدعوى رقم 2863/2015 تجاري مدني كلي حكومة / 19 الصادر في 22/12/2016 .



موضحا أن مؤتمر العام الدوري للاتحاد تأخر عن موعد انعقاده الدستوري المحدد في شهر ابريل ، لمدة تزيد عن احد عشر شهرا ، بسبب تنفيذ الاحكام المشار اليها اعلاه وتأثيرها على الحياة التنظيمية للحركة النقابية ، لافتا الى ان فترة انتهاء صلاحية المجلس التنفيذي الحالي محددة بتاريخ 24/3/2017 حسب شهادة لمن يهمه الامر الصادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة ، وهو لم يرد له نص في الدستور .

واختتم تصريحه قائلا :" كان لا بد من الاحتكام الى المادة (24) من النظام الاساسي للمؤتمر التي تنص على ان يكون للمؤتمر العام السلطة النهائية في اتخاذ القرار في ما لم يرد بشأنه نص خاص في دستور الاتحاد ".