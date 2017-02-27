نشرت امرأة انجليزية فيديو لها عبر يوتيوب، وهي تنجب ابنها في مستشفى Torbay بتقنية جديدة في العملية القيصرية تسمح للجنين بالخروج بمفرده.
وصرّحت في الفيديو الذي التقط داخل غرفة العمليّة "إذا كنتِ غير قادرة على الإنجاب بطريقةٍ طبيعيّة فإنّ العمليّة القيصريّة الطبيعيّة هي أفضل حلّ".
وتؤمّن تقنيّة العمليّة القيصريّة الطبيعيّة ولادة الطفل بهدوءٍ وتأنٍّ وتسمح للجنين، بعد إخراج الأطباء رأسه، بالخروج بمفرده بمساعدة بسيطة من الأطباء.وأشارت صحيفة الدايلي مايل الى أنّ عمليّة "الولادة القيصريّة الطبيعيّة تستغرق نحو 4 دقائق".