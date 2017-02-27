يقدم مطعم في مدينة لاس فيغاس شطيرة برغر اسمها FleurBurger5000. سبب التسمية؟ سعر الشطيرة الذي يبلغ 5000 دولار أميركي.

ويشير تقرير لقناة CNBC إلى أن السعر قد يبدو جنونيا وغير مقبول في البداية، إذ لا تتجاوز أسعار الشطائر التقليدية في مطاعم المأكولات السريعة 10 دولارات.

ولكن سعر الشطيرة يعتبر "صفقة رابحة" بعد معرفة مكوناتها، وفق صاحب مطعم فلير (Fleur) الذي يقدم هذه الوجبة.

ويقول الشيف هوبرت كيلر إن اللحم المستخدم في هذه الشطيرة يبلغ سعره 100 دولار للرطل (أقل من نصف كيلوغرام)، إضافة إلى منتج "الفوا" المصنوع من كبد البط أو الإوز، والذي يكلف المطعم حوالي 45 دولارا للرطل.

وتتضمن الشطيرة أيضا فطر الكمأة الأسود النادر والمستورد من فرنسا بسعر يقدر بحوالي 1500 دولار للرطل.

ويحصل رائد المطعم الذي يتناول البرغر على كوب نبيذ من قنينة يصل سعرها إلى 6000 دولار.

وتمكن المطعم من بيع 28 شطيرة حتى الآن.