تعرض شاب لأكثر موقف مؤلم يمكن أن يتعرض له رجل بسبب حبه لفتاة، ، وذلك عندما قرر أن يطلب الزواج من حبيبته على الطريقة الرومانسية الشهيرة، ولكن رد فعل حبيبته كان غير متوقع على الإطلاق.

ونشرت صحيفة mirror البريطانية فيديو للشاب الذي استقدم عازف كمان في أحد المطاعم الشهيرة بالبرازيل، حيث أخذ عازف الكمان فى عزف النغمات الرومانسية بالقرب من الفتاة التي كانت بصحبة صديقتها، بعدها تقدم الشاب يحمل باقة من الزهور ونزل على ركبة واحدة معلنًا حبه وطلبه الزواج منها على الأنغام الرومانسية، أمام المئات من رواد المطعم، ولكن رد فعل الفتاة جاء مختلفًا تمامًا وعكس المتوقع، حيث وقفت فى حيرة، وأنظار الجميع متجهة إليها تنتظر موافقتها على الزواج منه، ولكنها رفضت عرضه بالزواج منها، وسحبت حقيبتها بعد لحظات من التفكير وردود الأفعال المختلفة، لتترك المكان نهائيًا، وتضعه فى موقف محرج ومؤلم أمام المئات وهو يحمل باقة الزهور.

رد الفعل الكارثي لحبيبة عمره جعل الشاب فى حالة صدمة حيث وقف صامتًا، لا يعرف ماذا يفعل، بينما استمر عازف الكمان فى العزف حتي توقف فى نهاية الأمر، إلا أن رد فعل المئات من رواد المطعم الذين شاهدوا الموقف جاء رائعًا حيث صفقوا جميعًا بقوة للشاب الذي حاول التعبير عن حبه برومانسية، وقام أحد المتواجدين بالتوجه إلى الشاب محاولاً الشد من عزمه، وفى النهاية خرج الشاب وسط تصفيق الحاضرين تاركًا المكان نهائيًا بعد أن لقنته حبيبته درسًا لن ينساه.