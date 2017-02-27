تتفاخر دولة السويد بكونها موطناً لبعض أسعد الأشخاص على وجه الأرض، ويعود الفضل في ذلك لقيم المساواة التي تتبناها الدولة، ونظام الرعاية الصحية الذي تكفله الحكومة، وسياسة إجازات الأمومة المدفوعة، والطبيعة المدهشة، وتلك ما يدفع آلاف الأشخاص للهجرة إليها سنوياً.

ولهؤلاء ممن لم يولدوا في السويد، يقدم لكم موقع Business Insider الأميركي طرقاً سهلة لتصبحوا مواطنين سويديين، وتحصلوا على الجنسية السويدية:

عمرك 18 عاماً على الأقل

ومع أن متطلبات السنّ صارمة جداً بالنسبة لمنح البالغين الجنسية، إلا أنَّ الشباب الصغير يحظون ببعض التساهل، إذ يُمكن للشباب الأقل من 18 عاماً التقديم على الجنسية بسهولة.

كما يمكن لمن لديهم أطفال تحت سن 12 عاماً التقدّم لحصول أطفالهم على الجنسية طالما كان الوالد مواطناً سويدياً بالفعل، إذ يوقِّع الطفل استمارة موافقة تفيد برغبته في أن يصبح مواطناً سويدياً.

وبحسب مكتب الهجرة السويدي، فعلى الطفل عندما يبلغ سن الخامسة عشرة من عمره، تقديم ما يُثبِت إقامته في السويد لمدة ثلاثة أعوام متتالية على الأقل، وأنه "حسن السلوك".

شريكك العاطفي يُثبت هويتك

عليك أن تكون قادراً على إثبات هويتك، وبالطبع سيكفيك امتلاك جواز سفر، أو أية وثيقة مشابهة مزوَّدة بصورة لتأكيد ذلك.

أما إذا كنت لا تمتلك وثيقة هوية، فإن البديل لذلك هو أن يضمن أحد أقربائك أو شريكك العاطفي هويتك، بشرط أن يكون مواطناً سويدياً، ووفقاً لمكتب الهجرة، يجب أن تكون قد عشت مع شريكك العاطفي قبل الانتقال للسويد حتى يمكنه إثبات هويتك.

وكما هو مكتوبٌ بالشروط: "يجب أن تكونا قد عشتما معاً فترةً مع الوقت، وأن يعرف شريكك خلفيتك وقصة حياتك حتى يمكنه التصديق على هويتك، بما لا يدع مجالاً للشك".