أعلنت شركة مايكروسوفت أمس الجمعة عن إطلاق النسخة التجريبية الأخيرة، ذات رقم البناء Build 15042، للحواسب المكتبية، وكذلك النسخة التجريبية ذات رقم البناء، Build 15043، للأجهزة المحمولة، وذلك لمشتركي برنامجها Windows 10 Insider Preview.

وقالت شركة البرمجيات الأميركية في منشور على مدونة نظام ويندوز إن النسخة الجديدة تجلب رسومًا جديدة للمساعد الرقمي كورتانا، إضافة إلى رسالة منبثقة تطلب من المستخدمين تفعيل برمجية فلاش على متصفح الويب، إيدج، وذلك في إطار تحرك الشركة، إلى جانب شركات متصفحات الويب الأخرى، مثل جوجل وموزيلا، إلى تعطيل تشغيل فلاش افتراضيًا على المواقع الإلكترونية لدواعي أمنية ولتحسين الأداء.

وأضافت مايكروسوفت في منشورها أنها حسنت تجربة القراءة على متصفح إيدج، إذ سيظهر الآن رمز كتاب ضمن شريط التبويب ند قراءة الكتب الإلكترونية المحفوظة على الجهاز، إضافة إلى بعض التحسينات على خاصية قراءة الكتب الإلكترونية بصوت عالٍ ضمن المتصفح.

وتأتي النسخة التجريبية الجديدة من نظام ويندوز 10 لإصلاح بعض المشكلات التي تواجه المستخدمين، بما في ذلك توقف تطبيق الإعدادات، إضافة إلى مشكلات أخرى.

يُذكر أن مايكروسوفت تستعد لإطلاق التحديث الكبير، المسمى “تحديث المبدعين” Creators Update، لنظام ويندوز 10 قريبًا، إذ لا يُعرف موعدًا محددًا لإطلاقه، ولكن الشركة كانت قالت سابقًا إنه قادم “مطلع 2017”.