يعتبر تقلب الأحوال الجوية، خاصة مع تغير الفصول سبباً في الإصابة بالعديد من الأمراض كنزلات البرد، حيث يفشل الجسم في التكيف مع التغيرات في درجة الحرارة مما يجعله ضعيفاً وأكثر عرضة للعدوى البكتيرية.

فإذا كنت ممن يعانون من الإصابة بالإنفلونزا أثناء تقلبات الطقس، فلابد لك من اتباع نظام غذائي صحي يضمن لك جسداً قوياً وجهازا مناعيا يصعب اختراقه.



وإليكم فيما يلي 12 نوعاً من الأطعمة تعمل على تعزيز مناعة الجسم أثناء تقلبات الطقس، حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:



الزنجبيل



نظراً لخصائصه المطهرة وباعتباره مضاداً للالتهابات، يساعد الزنجبيل بشكل كبير في تعزيز مناعة الجسم ومقاومة نزلات البرد، بالإضافة إلى دوره الفاعل في خفض درجة حرارة الجسم وعلاج البرد حال تمكنه من الجسم.



اللبن الرائب والزبادي



لاحتوائها على البكتيريا النافعة، والتي تعمل على تحسين مناعة الجسم، ينصح بتناول اللبن الرائب أو الزبادي بشكل يومي، ويفضل عدم تناول أي منهم أثناء الإصابة بنزلات البرد.



الأجبان



يعمل حمض اللينولينيك، وهو حمض دهني طبيعي موجود في منتجات الألبان كالجبن، على تعزيز مناعة الجسم.



الأسماك الزيتية



لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية، تعد الأسماك الزيتية مصدراً داعماً لقوة الجسم وتعزيز المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا وبعض الأمراض الخطيرة.

الزنك



يعد الزنك من المعادن المفيدة والتي تكافح نزلات البرد، ويتوافر الزنك في الدجاج، واللحوم، والفول السوداني، وزبدة الفول السوداني والمحار، وغيرها.



الأطعمة الغنية بفيتامين C



كما تساعد الحمضيات الغنية بفيتامين C مثل البرتقال، الليمون، الليمون الحلو، شرائح الجريب فروت وغيرها، في رفع مناعة الجسم، خاصة اثناء تغير الفصول وتقلب الأحوال الجوية.



الثوم



عندما يكون الجو رطباً تكثر الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق، وهذا ما تقاومه جرعة منتظمة من الثوم يومياً، وذلك لاحتوائه مركبات حمض الكبريتيك والتي تسمى أليسين وتتميز بكونها مضادات قوية للأكسدة توفر لمن يتناولها فرص أقل للإصابة بالحمى ونزلات البرد.



بذور الينسون



لاحتوائها على خصائص مضادة للجراثيم والميكروبات، تعد بذور الينسون علاجاً فعالاً للسعال واحتقان الحلق، كما يعد شربها دافئة يومياً كالشاي من أفضل وسائل تقوية مناعة الجسم.



مشروب الليمون والزنجبيل بالعسل



المواظبة على تناول مشروب الليمون والزنجبيل بالعسل الدافئ مع إضافة القليل من القرفة والثوم والسكر، يساعد في الوقاية من نزلات البرد وتقوية المناعة.



بذور الشمر



تعد بذور الشمر علاجاً فعالاً للقضاء على السعال واحتقان الحلق، كما أن إضافتها إلى الشاي وتناولها بشكل يومي يساعد في تعزيز مناعة الجسم.



الشاي



تحتوي جميع أنواع الشاي سواء الأخضر أو الأسود وغيرها على مضادات للأكسدة، تعمل على تعزيز المناعة ضد نزلات البرد والإنفلونزا.



حساء الدجاج



إذا أردت تجنب نزلات البرد، فعليك بتناول حساء الدجاج بانتظام، فهو يحتوي على الفيتامينات، والمعادن الضرورية للجسم، كما يحتوي على مضادات للأكسدة تعمل على مقاومة البرد.