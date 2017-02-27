قالت الشرطة الهندية إن مؤسس شركة تقنية محلية، نجحت في استقطاب الأنظار إليها من خلال إطلاق أرخص هاتف ذكي في العالم، بسعر لا يتجاوز 4 دولارات أميركية، اُعتقل عقب اتهامه بالاحتيال من قبل تاجر هواتف ذكية قال إن الشركة لم تُسدد ما عليها من مستحقات.

وأوضح راهول سريفاستاف، المتحدث باسم الشرطة بولاية شمال الهند إن محيط غويل، مؤسس شركة “رينجينج بلز”، اُعتقل بعد ظهر الخميس في ولاية أتر برديش، على أن يُقدم للمحكمة يوم الجمعة.

وكان غويل قد جعل شركته حديث الساعة في العام الماضي عندما كشفت النقاب عن هاتفها الذكي “فريدم” Freedom الذي طُرح بسعر 251 روبية أو ما يُعادل 3.77 دولارات أميركية، وقد حظي بطلب قوي ولكن أيضًا حامت حوله شكوك واسعة النطاق وتدقيق من جانب المنظمين حتى في الهند المعروفة برخص أسعارها، حيث تحظى الهواتف الذكية الرخيصة بشعبية كبيرة.

ووفقًا للشرطة الهندية، فقد أُلقي القبض على مؤسس “رينجينج بلز” بعد أن قال تاجر إنه دفع 3 ملايين روبية هندية للحصول على طلبية من الهواتف، لكنه لم يتلق إلا جزءًا بسيطًا من الطلب، حتى أن بعض الهواتف التي استلمها كانت معيبة.

وقال التاجر إن لم يتلق سوى 1.4 مليون روبية في شكل هواتف جديدة ونقدًا. وحين تابع مع “رينجينج بلز” لاسترداد باقي المستحقات التي لم تصله، ذكر أن مسؤولًا في الشركة هدد بقتله وعائلته.