دبي: عرضت مجموعة «بلاك بيري» التي تحاول إنعاش نشاطها، في برشلونة هاتفا ذكيا جديدا ستنتجه مجموعة «تي سي أل» الصينية. وكانت الشركة الكندية قد أعلنت في سبتمبر قرارها وقف إنتاج هواتفها بنفسها للتركيز فقط على البرمجيات التي تحويها، فضلا عن الخدمات الموجهة للشركات.



وستهتم شركة «تي سي أل» من الآن فصاعدا بإنتاج الأجهزة وتسويقها تحت اسم بلاك_بيري. وقال رئيس مجلس إدارة «تي سي أل كومونيكشن» نيكولاس زيبيل في برشلونة قبل معرض «موبايل وورلد كونغرس» الكبير في هذا القطاع الذي ينطلق اليوم «يسعدنا أن تكون بلاك بيري من بين زبائننا، نعرف شهرة بلاك بيري السابقة في هذا المجال». هواتف «كي وان» من «بلاك بيري» ستتمتع من جديد بلوحة المفاتيح التي اشتهرت بها النماذج القديمة من هذه الماركة.



وكانت «بلاك بيري» أعادت في العام 2014 طرح نموذج كلاسيكي مجهز بلوحة المفاتيح هذه، إلا أنها أوقفت تسويقها في يوليو الماضي، بسبب ضعف المبيعات. وأوضح زيبيل أن الهدف الآن هو تأمين موقع لـ«بلاك بيري» في الجزء «العالي الجودة» من السوق واعدا بطرازات جديدة في العام 2017. وسيباع هاتف «كي وان» اعتبارا من أبريل المقبل بسعر 599 يورو.