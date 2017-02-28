ظهر المتزلج الفنزويلي أدريان سولانو، في لقطات طريفة، خلال مشاركته في بطولة العالم بفنلندا، حيث لم يسبق له التدرب قبل المشاركة في البطولة.

سقط "سولانو" على الممرات الثلجية خلال بطولة العالم للتزلج، وذلك لأنه لم يتدرب سوى في ضوء الشمس ببلاده وانتشر مقطع فيديو له بوصفه الأسوأ على

الإطلاق.

أثار المتسابق غضب الفنزويليين وكبار المسئولين في بلاده، وقال وزير الخارجية الفنزويلي إنه سيرسل بيانا قويا للحكومة الفرنسية بسبب طرد اللاعب وترحيله،

بينما كان يريد الوصول إلى السويد للتدرب على الثلج، وفقًا لموقع "ديلي ميل" البريطاني.