شارك أكثر من 950 كلبا من نوع بولدوغ إنجليزي في مسيرة إلى جانب أصحابها الأحد في شوارع العاصمة المكسيكية، في إطار تجمع يهدف الى دخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وجالت الكلاب التي وضع بعضها نظارات شمسية أو لف بالعلم المكسيكي في جادة باسيو دي لا ريفورما الشهيرة في العاصمة المكسيكية.

وكان القيمون على هذا الحدث يسعون إلى جمع أكثر من 800 كلب بولدوغ لتحطيم الرقم القياسي السابق. وبعد نجاح هذه المسيرة، سيرسلون الأدلة إلى اللجنة القيمة على موسوعة «غينيس» لتصادق على إنجازهم.

وقال إريك هرنانديز رئيس نادي كلاب البولدوغ في مكسيكو لوسائل الإعلام «نحن أول ناد لكلاب البولدوغ ينجح على الصعيد العالمي في جمع أكثر من 950 كلبا من نوع بولدوغ إنكليزي».

وقالت غابرييلا بيريز التي شاركت في المسيرة مع كلبها إن «هذا النوع من الكلاب يعطي الانطباع بأنه عنيف وكسول، لكنها بالعكس تماما كلاب لطيفة».