أقام الرسام الأميركي نيل كيرمان معرضا ثقافيا للتوعية بمرض الزهايمر، يهدف بشكل أساسي الى التركيز على الأهمية الحاسمة للبحث عن علاج لمرض الزهايمر والتعريف به، واشرفت على المعرض الذي استمر لمدة 4 أيام، عدة جهات، منها الجمعية الدولية للفن المعاصر وغاليري صافيرا ـ فنتورا وجمعية اللغة البرتغالية بالتعاون مع «سوسيتي أند دبلوماتيك رفيو»، وقال السيد كيرمان في كلمة ألقاها في حفل الاستقبال في المقر الاممي، انه استوحى الرسومات من خلال اشرافه على عدة دور لرعاية مرضى الزهايمر في ولاية نيوجيرسي، حيث كان والده أحد المرضى، ويعد أسلوبه من العلاجات الأكثر نجاعا في تنمية المهارات الفنية للمرضى، مما يعزز الى حد كبير الأمن العاطفي للمريض واستقراره، حيث قام برسم لوحات ذي ديناميكة اللون والشكل، تشرح في مضمونها ما يجول في خواطر المرضى، ففي احدى اللوحات، رسم كيرمان «ما يشعر به المريض» أمام الناس، وفي الوجه الآخر لنفس اللوحة «ما يعانيه المريض» في غياب الناس.

ويشرح كيرمان في رسوماته البالغ عددها 27 لوحة زيتية كيفية الاصابة بالمرض وأعراضه ومراحل تطوره من البداية الى النهاية والظروف التي يعيش بها المريض، مشيرا الى أن والده الذي توفي عن 90 عاما كان مصابا بالمرض، وسرد عدة قصص حصلت تدل على خطورة المرض ومعاناة مصابيه، وتابع كيرمان: «في احدى المرات، جاء والدي وصرخ قائلا انه تغلب على المرض، وأن الزهايمر قفص لا يمكن الخروج منه، الا أنني استطعت أن أنتزعه»، في دلالة على أن هناك أملا ما.

تجدر الاشارة الى أن المعرض جال لغاية الآن عدة مدن، اهمها باريس في متحف اللوفر وبالم بيتش بولاية فلوريدا.