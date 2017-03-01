خلال تقديمه حفل الأوسكار، قرّر جيمي كيميل تذكير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانتقاد الذي وجهته له النجمة ميريل ستريب خلال حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.



وقد أرسل له مباشرة على الهواء تغريدة قال فيها: «ميريل تلقي عليك التحية». وأضاف ساخراً: «نقدم هذا العرض منذ ساعتين ولم ينشر دونالد أي تغريدة بعد. أشعر بالقلق عليه» ثمّ أرسل له تغريدة سأله فيها: «ما الحال ترامب؟». وجاءه في وقت لاحق الرد المفاجئ: «لديّ بلد أديره يا حمار».



وكان السكرتير الصحافي للبيت الأبيض سين سبيسر أعلن أنّ ترامب لن يشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار لانشغاله بملفات دولية.