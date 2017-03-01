تمكنت الأجهزة الأمنية السعودية، بالتنسيق مع مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إعادة مولودة جديدة لذويها، بعد أن أبلغ والدها باختفائها من المستشفى بُعيد ساعات من ولادتها فجر السبت الماضي.

وتبين لإدارة المستشفى أن الممرضات بقسم الحضّانة سلّمن المولودة بالخطأ لأسرة أخرى تعيش في منطقة الطبيق، فيما استعانت الإدارة بالشرطة للوصول لتلك الأسرة بعد تعذر التواصل معها عبر الهاتف، حيث تم الوصول للمولودة وتسليمها لوالدها صباح الأحد.



من جهته، وجّه مدير الشؤون الصحية بتبوك الدكتور غرم الله الغامدي بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسببين فيها، فيما أصدرت إدارة المستشفى بياناً أعربت من خلاله عن اعتذارها للخطأ الذي وقع من قِبل الممرضات بقسم الولادة.



وأبان المتحدث الرسمي لصحة تبوك عطاالله العمراني أن المولودة سُلّمت بالخطأ، لأم أنجبت مولوداً ذكراً، لا يزال موجوداً في قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بالمستشفى.



وكان والد الطفلة- ويدعى "فهد العطار" أبان أن زوجته وضعت المولودة عند الساعة الرابعة فجراً، وأنها لم تتسلمها، فسأل عنها في الحضّانة غير أنه لم يجد لها أثراً؛ ما دفعه لإبلاغ الشرطة بالواقعة.