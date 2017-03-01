نشر مواطن سعودي على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثّق عثوره على "دمية" مريبة في منطقة أثرية بمحافظة القريّات السعودية، مرجحاً كونها سحراً معقوداً لأحد الأطفال، ومفيداً أنه قام بتسليمها للهيئة لفحصها.



ويظهر الفيديو دمية على شكل طفل مشوّه الخِلقة، مقيّدة بخيوط وأحبال، وتخترق رأسها أسياخ حديدية، ومربوط بها كرة صغيرة، فيما رجّح المواطن أن تكون سحراً لطفل يعاني الشلل على أثره.



وقال المواطن هايل السموحي العنزي إنه عثر على الدمية في منطقة "كاف" الجبلية الأثرية، أثناء خروجه في نزهة مع بناته يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى أنه قام بفك الخيوط والعُقَد وإرسالها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفحصها وفكّها