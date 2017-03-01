وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل، لحظة نجاة ثلاثة أشخاص عقب تطايرهم من سيارة انقلبت بهم عدة مرات أثناء ممارستهم "التطعيس".



ويُظهر الفيديو الذي التقطه أحد المتواجدين بالموقع، سيارة من نوع "هايلوكس" يقوم قائدها بممارسة التطعيس بسرعة كبيرة فوق الرمال حتى صعود تبة عالية، لكنه خلال النزول من التبة مرة أخرى يفقد السيطرة على السيارة، لتنقلب به عدة مرات.



ويُبين الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، تطاير ثلاثة أشخاص من السيارة، ويرجح أنهم لم يتعرضوا لإصابات بالغة؛ حيث تمكنوا من النهوض عقب خروجهم من المركبة وبدت عليهم علامات الرعب والصدمة مما جرى