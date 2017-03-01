تحمل خطوط يدك الكثير من المعاني والتفسيرات. وهي قد ترتبط بشخصيتك أو بحياتك العاطفية أو المهنية، لكن ما الذي يعنيه أن يظهر على راحة يدك الحرف X؟

أشارت دراسة أجرتها إحدى جامعات موسكو أخيراً إلى أنّ ظهور الحرف X على راحة اليد قد يرتبط بمصير الشخص الذي تعود إليه.

وشملت الدراسة مليوني شخص وتبين أن الأشخاص الذين يظهر هذا الحرف على أيديهم يتولون غالباً منصباً إدارياً أو قيادياً أو يتمتعون بالشهرة والقوة وبشخصية جذابة وبالقدرة على تغيير حياتهم بسرعة.

كما أظهرت النتائج أنّ هذا الحرف يعني النجاح والثقة بالذات والشعور بالأمان وعدم القابلية للتعرض للخداع والكذب.