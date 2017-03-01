نشر رجل الأعمال سليمان الراجحي جانباً من مذكراته على حسابه بموقع "تويتر"، سارداً خلالها تجربة مميزة خاضها في أوائل أعماله التجارية بمدينة بون في ألمانيا عام 1386هـ.



وأوضح تسجيل صوتي تضمن قراءة لمذكراته "سليمان الراجحي منظومة حياة"، أنه سافر إلى ألمانيا للحصول على توكيل تجاري، غير أنه تفاجأ ببرود موظفي الشركة التي ذهب للتفاوض معها، وتعنتهم في التفاوض.



وأضاف أنه قرر أن يصلي داخل الشركة حينما حل وقت صلاة الظهر، وبعدما أدى الصلاة ذُهل بموافقة مدير الشركة على كل شروطه وإعجابه بصلاته؛ حيث اعتبر أن مَن يحافظ على عبادته بهذه الطريقة، لا بد أن يكون رجلاً أمينا