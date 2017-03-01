قررت سيدة بريطانية أن تمنح كلبها العزيز على قلبها فرصة ليعيش أجمل أيام حياته، وذلك بعد أن أصيب بمرض خطير لا شفاء منه.

وعلى مدى 13 عاماً، عاشت إيمي لوفليس حياة سعيدة مع كلبها ويلنغتون، ولم يسبق أن أصيب الكلب بأية وعكة صحية، لكن الأمور تبدلت بالكامل خلال الصيف الماضي، عندما بدأت آمي وزوجها ميشيل يلاحظان أن كلبهما يعاني من مشاكل صحية، ولم يعد قادراً أن يقفز ويمشي بسهولة كما كان في السابق.

وسارع الزوجان إلى حمل الكلب إلى طبيب بيطري، مفترضان أنه يعاني من مشكلة في المفاصل أو العمود الفقري، لكن الطبيب اكتشف وجود ورم خبيث في إحدى ساقيه الخلفيتين، واقترح الطبيب البيطري أن يتم بتر الساقين الخلفيتين لإنقاذ حياة الكلب، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



إلا أن إيمي لم تكن راغبة بأن تصعب من الأمور على كلبها المدلل، وحملته هي وزوجها إلى المنزل، بعد أن وصف لهما الطبيب بعض الأدوية الكيماوية التي يمكن أن تبطئ من مصيره المحتوم، وفي نفس الوقت، قررت أن تحقق له مجموعة من الأمنيات قبل وفاته.

وبما أن الكلب لا يستطيع أن يعبر عن أمنياته، قررت إيمي أن تكتبها بنفسها، وضمت مجموعة من النزهات والرحلات ووجبات الطعام الشهية للكلب، بالإضافة إلى الزواج من الكلبة إلسا.

وعلى الرغم من أن كتابة قائمة لأمنيات كلب كانت أمراً طريفاً بحد ذاته، إلا أن إيمي كانت تدرك أن الأمر خطير، لذلك حاولت أن تأخذه على محمل الجد قدر الإمكان، وراحت تفكر بأفضل الخيارات لإسعاد كلبها قلبها أن يفارق الحياة.