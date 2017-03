انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لكلبة وهي تنبح على أغنية "We are the Champions" في سيارة صاحبتها.

وبحسب اللقطات، ظهرت الكلبة لولا، وهي من فصيلة Shiloh Shepard، وهي في الجزء الخلفي من السيارة، والملفت أنها بدأت بالنباح على أنغام الأغنية عندما بدأت صاحبتها بالغناء.



ويذكر أن صاحبة لولا هي من صوّرت هذا الفيديو يوم الأربعاء الفائت، خلال رحلة في السيارة امتدت بين مونتغمري- ولاية ألاباما، وميامي- ولاية فلوريدا.