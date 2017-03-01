حقق خبير بالفنون القتالية من الباكستان رقماً قياسياً عالمياً بعدما نجح في سحق 80 عبوة شراب بمرفقه خلال دقيقة واحدة فقط.

دخل الباكستاني محمد رشيد سجل غينيس للأرقام القياسية بعدما تمكن من سحق 80 من العبوات المعدنية المليئة بالشراب بمرفقه في غضون 60 ثانية.

ويظهر محمد في مقطع فيديو نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، وهو يسحق عبوات الشراب واحدة تلو الأخرى بمرفقة بحركات قوية وسريعة أدهشت المتابعين.

ويذكر بأن محمد رشيد الذي حقق العديد من الأرقام القياسية الأخرى، قدم هذا العرض المدهش أمام حشد كبير من المتفرجين، في بلدة جيمونا الإيطالية أثناء مسابقة نظمتها جمعية "كونز إيرفا".

وكان محمد رشيد الذي أسس الأكادمية الباكستانية للفنون القتالية، قد حقق أرقاماً قياسية عديدة منها: تحطيم أكبر عدد من ثمار الجوز بيده في دقيقة واحدة، وتحطيم أكبر عدد من ثمار الجوز بمرفقه، بالإضافة إلى اللعب بأكبر عدد من الأجسام المشتعلة في دقيقة واحدة، بحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني.