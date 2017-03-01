أعلنت شركة سبيس إكس الأميركية أن شخصين دفعا مبلغا كبيرا من المال مقابل الذهاب في رحلة حول القمر.

وتخطط الشركة لأن تتم الرحلة في نهاية 2018، وفقا للمدير التنفيذي للشركة إلون ماسك الذي أكد أن السائحين «سددا مبلغا كبيرا من المال كدفعة مقدمة من تكلفة الرحلة».

وأضاف أن هذه الرحلة تعتبر «الفرصة الأولى لعودة البشر إلى عمق الفضاء للمرة الأولى في 45 سنة».

ويسافر الاثنان اللذان لم يعلن اسميهما حتى الآن، على متن مركبة فضائية ذاتية القيادة ترسل في رحلة تجريبية في وقت لاحق من العام الحالي.

وقال ماسك إن تعاون وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) جعل تنفيذ هذه المهمة ممكنا.

ورفض مدير سبيس إكس الإفصاح عن هوية المسافرين، مكتفيا بالتأكيد على أنهما يعرفان بعضهما البعض، وأنهما «ليسا من نجوم هوليوود».

وقال «تماما مثل رواد الفضاء الذين سافروا على متن أبولو، سيسافران إلى الفضاء حاملين آمال وأحلام الجنس البشري، تدفعهما روح الإنسانية وحب الاستكشاف».

وأكد أنهما سيخضعان لاختبارات صحية واختبارات لياقة مع البدء في التدريب في وقت وقت لاحق هذا العام.

ومن المتوقع، وفقا لرئيس الشركة، أن تكون الرحلة الأولى للمركبة ذاتية القيادة دون طاقم، بعدها تكون الرحلة التالية وعلى متن المركبة طاقم بشري في الربع الثاني من 2018.