قد يعتقد البعض أن السجن مجرد مكان احتجاز بين أربعة جدران، كعقاب على جريمة ارتكبها شخص معين، لكن الواقع مغاير تمامًا لهذه الفرضية، فالحقيقة الواقعية من داخل هذه السجون، قد تصل إلى حد وصف بعضها بأنه الجحيم بعينه، أو على العكس تمامًا، فهو واحة الاسترخاء والإبداع والتعلم!.ووفقًا لدراسات أعدتها أشهر مراكز حقوق الإنسان على مستوى العالم، نستعرض خمسة سجون من بين الأخطر في العالم، وبالمقابل مثيلاتها من أفضل السجون على الإطلاق، مع العلم بأن القائمة على الجانبين تضم سجونًا أكثر لا حصر لها، إلا أننا اكتفينا بخمسة فقط في كل قائمة.

الخمسة الأخطر



1- “بيناس سيوداد”.. تديره عصابة الوشوم:

يعتبر سجن “بيناس سيوداد” في جنوب السلفادور واحدًا من أخطر سجون العالم، ويحظى بحماية أمنية مشددة لا مثيل لها، كونه يضم مجموعة من أخطر مجرمي العالم، وبُني أساسًا ليستقبل 800 سجين، ولكنه يضم الآن ما يزيد عن 2500 سجين.ورغم عدم وجود حراس، داخل السجن، فإنه يتسم بالتزام جميع النزلاء، من أفراد العصابات والقتلة ومهربي المخدرات.فواقعيًّا، يبقى الحراس في الخارج فقط، ويتركون لأفراد العصابات إدارة السجن من الداخل، خاصة عصابة “مارا سالفاتروتشا” التي تُغطي أجساد أفرادها وشوم تشير إلى الجرائم التي ارتكبوها.



2- “جوانتانامو”.. همجية العصر:

يقع في خليج جوانتانامو، أقصى جنوب شرق كوبا، وهو أحد أسوأ المعتقلات سيئة السمعة.وقد بدأت السلطات الأمريكية استعماله في سنة 2002، وذلك لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين، ويعتبر السجن سلطة مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان الأمريكية إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول إن معتقل جوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر.

ويعتبر مراقبون أن معتقل جوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية، وتنعدم فيه الأخلاق، ويتم معاملة المعتقلين بقساوة شديدة، مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية، والمطالبة بإغلاق المعتقل فورًا.



3- “كامب”.. جحيم إسرائيل السري:



يعتبر سجن “كامب” الإسرائيلي من أخطر السجون السرية الإسرائيلية، فمعظم السجناء والمحتويات في نطاق “السرية”، لذلك أطلق علية النقاد “جوانتانامو إسرائيل”، حيث يعد الغرض الحقيقي من السجن هو استجواب السجناء من العالم العربي والإسلامي.وطالبت لجان مناهضة التعذيب، التابعة لمنظمات حقوقية دولية تل أبيب بتحديد موقع السجن الذي يُشار إليه رسميًّا باسم “المنشأة 1391″، ولم تعرف غالبية دول العالم عن السجن إلا في عام 2003. ولا تزال إسرائيل ترفض تحديد الموقع الدقيق للسجن، لكنه يقع على بعد حوالي 100 كلم شمال القدس.



4- “بيتاك”.. انعزال حتى الموت:



سجن روسي معروف باسم سجن ألكاتراز، ومعزول تمامًا في وسط المياه على جزيرة “بيتاك”، وهو كالعيش في الجحيم، فعليًّا، إذ يضم بين جنباته السجناء الأكثر خطورة في البلاد، ويحبس كل سجين داخل زنزانة ذات أقصى قدر من الأمن لأكثر من يوم، ويتم عزلهم تمامًا عن باقي السجناء والحراس كذلك، ما يؤدي إلى موت العديدين، بسبب انخفاض درجات الحرارة من المياه القريبة وتساقط الثلوج.



5- “لاسابانيتا”.. الأردأ على الإطلاق:

يقع سجن “لاسابانيتا” في فنزويلا، ويعتبر من أسوأ السجون في العالم، حيث تتفشى فيه الأمراض وتتكرر بسبب الاكتظاظ وسوء النظافة، والعديد من السجناء الموجودين فيه هم ضحية فساد يحكم السجن، إذ يعامل السجناء بأفضلية لمن يدفع أكثر.ومؤخرًا أطاحت الكوليرا بحوالي 700 سجين مرة واحدة، ونتيجة لأن كل 150 سجينًا يتقدمهم حارس واحد تحدث العديد من جرائم العنف داخله.

الخمسة الأفضل

1- “مركز العدالة”.. خمس نجوم:

هو سجن مركز العدالة في ليوبين بالنمسا، ويعد واحدًا من أكثر السجون ترفيهًا على مستوى العالم، فضلا عن شكله الخارجي، الذي يشبه مباني كبريات الشركات العالمية الفخمة.وتحتوي كل زنزانة به على جهاز تلفزيون، وكل وسائل الراحة التي تجعلك تشعر أن المسجونين ربما جاؤوا في رحلة استجمام، وليس لتنفيذ عقوبة، لكنه للأسف لا يتسع إلا لـ250 نزيلا فقط.

2- “أرانجويز”.. واحة الأسرة:



يوجد في إسبانيا، ويعتبر أول سجن بعنابر عائلية في العالم، يسمح للسجين بالشعور كأنه داخل منزله، وتحتوي الزنزانة على صور شخصيات كرتونية معلقة على الحائط، ويحتوي السجن على أماكن للعب الأطفال كي يقضوا فيها أوقاتًا ممتعة مع آبائهم.وتقول إدارة السجن إنها أرادت عدم التفرقة بين الأطفال وآبائهم في الفترة التي لا يعي الأطفال فيها شيئا بعد. ويقع السجن على بعد 40 كيلومترا جنوب مدريد، ويحتوي على 36 عنبرًا عائليًّا.



3- “باستوي”.. صديق البيئة:



أول سجن صديق للبيئة في العالم، ويقع في إحدى الجزر النرويجية، ويقوم بتوليد 70% من الكهرباء التي يحتاجها من خلال ألواح الطاقة الشمسية، ويقوم السجناء فيه بصناعة طعامهم بأنفسهم، وإعادة تدوير مخلفاتهم بالكامل، كما يقوم بأنشطة ترفيهية للسجناء مثل المخيمات الخارجية وممارسة رياضات التنس وركوب الخيل والسباحة.وفي السجن هناك عدد قليل جدا من الأوامر التي على السجناء إطاعتها، ويقابلها عدد كبير من الامتيازات للاستمتاع.فكل شخص لديه وظيفة من الساعة 8:30 صباحًا إلى 3:30 مساء، وله أن يختار بين الزراعة والبستنة ورعاية الخيول وحفنة من الأنشطة الأخرى، ويتقاضون أجرة نحو 10 دولارات في اليوم، ينفقونها في محلات البقالة والمتاجر الداخلية، حتى يتمكنوا من إعداد وجبات الإفطار والغداء بأنفسهم.

أما بالنسبة لوجبة العشاء، فتكون على يد طباخ السجن الذي يحرص على تجهيز بوفيه متنوع وغني، ويتوجب على السجناء تسجيل الدخول عدة مرات في اليوم حتى يتأكد الحراس أنهم لا يزالون في الجزيرة.



4- “هالدين”.. قصيدة شعرية:



أحد السجون النرويجية، ويعمل على هدف رئيسي هو حماية المساجين من الحياة السيئة في الخارج، كما يقوم السجن بإمداد هؤلاء المجرمين بوسائل الراحة المختلفة، منها تلفزيونات ذات النظام الصوتي الحديث، براد، زنزانات واسعة، مكتبة حديثة، أرائك، ومكان خاص بشرب القهوة، حتى وصف بأنه قد يساعد على تأليف أروع القصص والقصائد.



5- “أوتاجو”.. تدفئة مركزية:

يتم بسجن أوتاجو، في نيوزيلندا، إعادة تأهيل المسجونين من الطبقة العليا عن طريق زنزانات مجهزة بأحدث وأفضل وسائل المعيشة المختلفة.فنجد الزنزانة به دافئة بأنظمة التدفئة تحت البلاط، ومزودة بأحدث شاشات العرض التلفزيونية، وبصالة ألعاب رياضية، ومكتبة للقراءة، ووسائل راحة أخرى عديدة. وتوفر الزنزانة خدمة فندقية من فئة الخمسة نجوم لمسجونيها.