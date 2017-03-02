تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لمواطن سعودي يضرب أحد العمال الوافدين بقوة في وجهه؛ حيث اتهمه بالقيام بتصرف غير لائق مع طفله.

وظهر خلال الفيديو الذى لم يتضح ملابساته ومكان ووقت تصويريه مجموعة من الأشخاص يقفون حول عامل من جنسية آسيوية ومواطن برفقة طفله؛ حيث أنكر العامل قيامه بالاعتداء على الطفل، ليطلب المواطن من ابنه شرح ما حدث له قبل أن يوجه صفعة قوية لوجه العامل، فيما حاول الأشخاص الباقون السيطرة عليه وتهدئته.

وأثار الفيديو حاله من الجدل بين المغردين؛ حيث رأى كثيرون أن تصرف الأب جاء كرد فعل على ما قام به العامل الذي حمّلوه مسؤولية ما حدث، فيما انتقد آخرون تصرف المواطن، مبينين أن هناك جهات رسمية تقوم بالتحقيق مع مَن يُخطئ ومحاسبته.