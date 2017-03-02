اصطحب رؤساء أميركيون حيواناتهم الأليفة معهم إلى البيت الأبيض، بعد تسلمهم الرئاسة. وحصل بعضهم على حيواناتهم أثناء فترة الرئاسة.



تعرفوا إلى بعض هذه الحيوانات التي عاشت في البيت الأبيض على مرّ السنوات.

الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، يستقبل الجرو البرتغالي "بو" في البيت الأبيض، في إبريل/نيسان عام 2009.

"بو" (شمالاً) وكلبة العائلة "ساني" (يميناً) في حديقة البيت الأبيض الجنوبية في أغسطس/آب عام 2013. وكانت "ساني" قدمت إلى البيت الأبيض من ميشيغين، وتبلغ من العمر عاماً واحداً.

الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش، وزوجته لورا بوش، يحملان كلبيهما الاسكتلنديين "بارني" و"مِس بيزلي" في عام 2005.

اقتنى الرئيس الأميركي السابق، بيل كلينتون، قطة "سوكس" وكلباً "بادي". التقطت هذه الصورة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2000.

الرئيس الأميركي، جورج بوش، جالساً في حديقته في البيت الأبيض مع كلبته "ميلي" وجرائها، في مايو/أيار عام 1989.

الرئيس الأميركي الراحل، رونالد ريغان، وزوجته نانسي ريغان مع كلبهما "ريكس"، وحصلا عليه كهدية بمناسبة عيد الميلاد.

الرئيس الأميركي الراحل، جيمي كارتر، وزوجته روزالين كارتر مع كلبهما "غريتس". وكان لدى ابنة ريغان، آيمي، قطة سيامية، اسمتها "ميستي مالاركي يينغ يانغ".

الرئيس الأميركي الراحل، جيرالد فورد، يلاعب كلبه "ليبرتي" في فبراير/شباط عام 1975. وحصل فورد على "ليبرتي"، كهدية من ابنته سوزان ومصوره الشخصي دايفيد هيوم كينيرلي.

الرئيس الأميركي الراحل، ريتشارد نيكسون، مع كلبه "تشكرز".