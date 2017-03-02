في كثير من الأحيان، تتضامن الحيوانات فيما بينها وتظهر الكثير من الود لبعضها البعض، وهذا ما فعله هذا الحصان عندما شارك وجبته مع الحمائم في أحد شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

أظهر تسجيل مصور مثير للدهشة، التقطه أحد السياح في مدينة نيويورك، حصاناً وهو يطعم بعض طيور الحمام التي تجمعت حوله.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، حصاناً مربوطاً بعربة وهو يتناول بعض الطعام من دلو بالقرب من برج ترامب في حي مانهاتان الشهير، وحوله العديد من الحمام.

وكانت الطيور قد تجمعت حول الحصان طلباً للطعام، ولكنها لم تستطع التقاط الطعام من الدلو، الأمر الذي دفع الحصان لالتقاط الطعام من الدلو وتقديمه لها.

وبحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني، فإن مقطع الفيديو لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت وحصل على عدد مشاهدات كبير بعد نشره بعدة ساعات.