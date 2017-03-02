نشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 12 سلالة من البكتيريا من الضروري استحداث مضادات حيوية جديدة للقضاء عليها بسبب المخاطر الناجمة حالياً عن قدرتها على مقاومة هذا النوع من العلاجات.

وأوضحت المنظمة الأممية التي تسعى إلى تفادي تفشي الأمراض المعدية المستعصية العلاج “أعدت هذه القائمة في محاولة لتوجيه جهود البحث والتطوير ذات الصلة بمضادات حيوية جديدة وتعزيزها”.ويعتبر الخطر “شديداً” بالنسبة إلى ثلاث سلالات من البكتيريا، هي البكتيريا الراكدة والزائفة وتلك المعوية (ومن بينها الاشريكية القولونية)، المقاومة لأحدث العلاجات بالمضادات الحيوية والتي تسبب أغلبية الأمراض الخطرة في المراكز الاستشفائية.

وقالت ماري-بول كيني نائبة المديرة العامة للمنظمة المكلفة بشؤون الأنظمة الصحية والابتكار “تستنفد سريعا خيارات العلاج في ظل تنامي مقاومة المضادات الحيوية.

وفي حال تركت الأمور بين أيدي السوق وحدها لتقرر، لن تطور المضادات الحيوية الجديدة التي نحن بأمس الحاجة إليها في الوقت اللازم”.وتنقسم قائمة منظمة الصحة العالمية إلى ثلاث فئات وفقا لإلحاح الحاجة إلى مضادات حيوية جديدة هي ذات أولوية قصوى ومرتفعة ومتوسطة.

وتضم الفئة الثانية ست سلالات من العناصر الممرضة التي تقاوم عدة أنواع من المضادات الحيوية، من بينها العنقودية الذهبية والسلمونيلة والملوية البوابية أو جرثومة المعدة التي تتسبب خصوصا بالقرحات الهضمية في المعدة.

أما الفئة الثالثة، فهي تشمل ثلاث سلالات، أبرزها العقدية الرئوية التي قد تؤدي إلى التهابات رئوية وسحائية.

وكانت دراسة بريطانية كشفت نتائجها في سبتمبر (أيلول) قد أفادت بأن البكتيريا المقاومة للعلاجات قد “تودي بحياة 10 ملايين شخص في السنة بحلول 2050، أي ما يوازي الوفيات الناجمة عن السرطان”.