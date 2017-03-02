ينفذ عبد الله شاه (17 عاماً) استعراضات مدهشة في المنتزهات والحدائق المحلية في مسقط رأسه بمدينة لاهور، وذلك بهدف المتعة وتسلية الجمهور، حيث يملك قدرات مدهشة على ثني رقبته وكتفيه وخصره ثم إعادتها إلى موقعها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويقول عبد الله الذي الذي تعلم هذه الحيل بنفسه، إنه لم يسبق له أن عانى من أية إصابات خلال استعراضاته المثيرة، فهو يفعل ذلك منذ سنوات، ويشعر بمتعة كبيرة وهو يؤدي هذه الحركات. ولا يستطيع عبد الله أن يثني كتفيه فقط، بل يملك القدرة أيضاً على ثني يديه وساقيه".

الأمر بدأ قبل عدة سنوات، عندما كان عبد الله يتدرب في المنزل، حيث قام بتطبيق بعض الضغط على كتفيه، ليفاجأ بخروجهما من مكانهما، والغريب أنهما عادا إلى مكانهما بعد ذلك دون أن يشعر بأي ألم.

وعلى الرغم من أن عبد الله يرغب بأن يكتسب شهرة عالمية من خلال موهبته الفريدة، إلا أنه يخطط لأن يصبح طبيباً ليكسب رزقه في المستقبل.