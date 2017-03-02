الإنسانية لا تباع ولا تشترى، وابتسامة صافية مخلصة من القلب قد تشفي مريضا وتسعد فقيرا، خاصة إذا ارتسمت هذه الابتسامة- من دون تكلف- على شفاه ووجه دوقة كامبريدج كيت ميدلتون التي تحرص دائما وأبدا على إسعاد الآخرين وتشعر بأن ذلك ليس تفضلا منها، بل واجب حتمي يلزم أن تقوم به، فقط لكونها إنسانة حتى لو كانت ملكة وليست زوجة حفيد ملكة بريطانيا.



وقد أبهرت ميدلتون كل من شاهدها خلال الزيارة التي كانت تقوم بها لأحد مستشفيات الأطفال في العاصمة البريطانية، لندن، حيث ظهرت كيت ببدلة زرقاء مزينة بخيوط فضية من إبداع المصممة النيوزيلندية، ريبيكا تايلور، وأبرزت سترة البدلة خصرها النحيف وزودت التنورة عند حافتها بشراشيب أنيقة.



ولدى وصولها مستشفى «رونالد ماكدونالد هاوس إيفيلنا»، تلقت كيت باقة زهور جميلة من فتاة تدعى إيزابيل راندال 8 أعوام، يتلقى شقيقها لوك، 6 أعوام، العلاج هناك.

وجاءت زيارة كيت بمناسبة افتتاح المستشفى جناح الإقامة الجديد المخصص لأسر الأطفال الفقراء الذين يخضعون للعلاج في المستشفى الذي استعد بصورة مميزة لاستقبال الدوقة.