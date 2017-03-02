ستحل ليدي غاغا مكان بيونسيه الحامل، في مهرجان كواتشيلا، ضامنة بذلك ان تكون امرأة الفنانة الرئيسية في المهرجان للمرة الاولى منذ عقد.

واصدر مهرجان كواتشيلا، وهو من اكثر الاحداث الموسيقية درا للارباح في العالم، بيانا قال فيه: ان ليدي غاغا ستكون الفنانة الرئيسية فيه في 15 ابريل.

وكتبت ليدي غاغا عبر خدمة «إنستغرام»، «لنحتفل في الصحراء» مرفقة رسالتها بملصق المهرجان الجديد.

ويقام مهرجان كواتشيلا على عطلة نهاية اسبوعين متتاليين مع الفنانين انفسهم في الصحراء جنوب كاليفورنيا الى حيث يحضر نحو 200 الف شخص سنويا.

وكان يفترض ان تغني بيونسيه هذه السنة كفنانة رئيسية يومي السبت خلال المهرجان فيما تحيي فرقة الروك البريطانية «راديوهيد» حفلتي الجمعة ومغني الراب كندريك لامار حفلتي الاحد.

الا ان المهرجان اشار الاسبوع الماضي الى ان بيونسيه مضطرة لالغاء مشاركتها بامر من الاطباء لانها حامل بتوأمين.

ويفترض ان تبدأ ليدي غاغا جولة عالمية في الاول من اغسطس في فانكوفر مع حفلات في اميركا الشمالية واوروبا تمتد حتى نهاية السنة.

ولم تتول اي امرأة الحفلات الرئيسية في كواتشيلا منذ العام 2007 مع نجمة البوب الايسلندية بيورك.