حَذَّرَتْ دراسة أجرتها جامعة أركانساس وجامعة تكساس A&M، من أن الخطوط البيضاء في لحوم الدجاج النيء قد زادت في السنوات الأخيرة، وهي علامة على مرض الدجاجة بحسب النسخة الإسبانية من هافينجتون بوست.

وأكَّدتْ الدراسة وجود الخطوط البيضاء في 96% من 285 طيراً تم فحصها، وتعتبر هذه الخطوط من الدهون مؤشراً على طريقة نمو الدجاجة.

وأَوْضَحَتْ الدراسة أن لحوم الدجاج تحتوي على دهون أكثر؛ لأن المزارع لديها الآن أعداد كبيرة من الطيور، وهي تقوم بكل ما لديها كي تَضمَن نُمُوّاً سَرِيعاً لها، ولكي تكون بأحجام أكبر، مشيرة إلى أن لهذه الخطوط تأثيراً سلبياً على جودة اللحوم؛ إذْ لا تكون طرية جداً.

وقال ماتوي بلاكد، أحد الأساتذة المشاركين في الدراسة، إن زيادة الهرمونات وقلة حركة الطيور داخل المزرعة؛ بسبب اكتظاظها الشديد يعني مزيداً من الخطوط البيضاء، لافتاً إلى أن هذه الخطوط علامة على مرض الدجاجة بسبب عدم قدرتها على الحركة؛ مِمَّا يسبب نقطاً في الكتلة العضلية، مضيفاً في كل الحالات، فإن لحوم الدجاج بهذه الصورة لا تمثل أي خطورة على الصحة.