نشرت سيدة استرالية تدعى داب لاركومب، وهي ام لـ6 أطفال صورةً أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي.

خسرت الأم طفلها جيرمي عند الولادة وأبلغت أنّ هناك خطراً كبيراً بأن تخسر توأمه تايلا، لأنّ جيرمي الذي مات كان مستلقياً على شقيقته داخل رحم والدتهما.

لكن لحسن الحظ نجت تايلا، حيث تصف الأم ما حصل بالأعجوبة، إذ تعتقد أنّ جيرمي ضحّى بحياته لينقذ تايلا.

وما أثار الجدل هو أنّ الصورة التي التقطتها الأم، ظهر فيها أمر غريب، وكأنّ ضوءًا يحيط برأس تايلا التي أصبحت تبلغ الآن 8 أعوام، وقالت الأم: "إنّها روح جيرمي تحيط بشقيقته فهناك صور كثيرة لتايلا يبدو وكأنّ وراءها يوجد ضوء"، على حد قولها.