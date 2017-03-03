هل سبق وفقدت هاتفك الذكي واستنفدت كل المحاولات للبحث عنه بالطريقة التلقليدية؟ هناك طريقة تقنية للعثور على هاتفك المفقود أو المسروق سواء كان آيفون أو أي جهاز يعمل بنظام أندرويد.

وقبل البدء بشرح الطريقة، لابد من الإشارة إلى أن الهاتف يجب أن يكون متصلا بالإنترنت، ويجب أن تكون خدمة تحديد المواقع مفعلة عليه بشكل مسبق حتى تعمل طريقة الاستعادة. وهو أمر متوفر في أغلب الهواتف الذكية.

أندرويد

إن فقدت هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، ما عليك سوى فتح متصفح الإنترنت على كمبيوترك والتوجه إلى العنوان www.google.com/android/devicemanager الخاص بخدمة Android Device Manager التابعة لشركة غوغل.

عندها ستطلب منك الخدمة تسجيل الدخول، وهنا يجب استخدام نفس حساب gmail المستخدم في الهاتف الذي يتم البحث عنه، ومن المعروف أن كل هاتف أندرويد يرتبط بحساب gmail من أجل تحميل التطبيقات وتشغيل خدمات غوغل الأخرى.

عند تسجيل الدخول ستقوم خدمة Android Device Manager بالبحث عن موقع الهاتف الدقيق وإظهار مكانه بدقة على الخريطة، وهنا لو كان الهاتف ما يزال في مكان وجودك يمكنك الضغط على خيار Ring وعندها سيرن الهاتف وستستدل على مكانه.

أما لو كان الهاتف في مكان بعيد على الخريطة، فهنا أنت إما خيار قفل الهاتف من خلال خيار Lock وعندها ستحدد كلمة مرور وسيعجز الشخص الذي وجد الهاتف عن فتحه. أما في أسوأ الحالات فبإمكانك الضغط على زر Erase لحذف كل المعلومات الموجودة على الهاتف عن بعد.

آيفون

في حالة آيفون، العملية مشابهة تماما، لكن هنا على المستخدم التوجه إلى الرابط www.icloud.com التابع لشركة أبل. وفي هذه الحالة يجب تسجيل الدخول بحساب Apple ID المستخدم على آيفون. بعد ذلك يجب الضغط على خيار Find My iPhone وقد تطلب منك الخدمة تسجيل الدخول مرة أخرى.

فور تسجيل الدخول، تقوم خدمة أبل بالبحث عن الهاتف وتحديد مكان وجوده على الخريطة، تماما كما هو الحال مع أندرويد. ويتوفر لديك خيار Play Sound الذي يقوم بتشغيل صوت على الهاتف لتستدل على مكانه.

أما الخيار الثاني فهو خيار Lost Mode وهو يتيح لك كتابة رقم هاتف يظهر لدى الشخص الذي وجد الهاتف للاتصال بك عليه، بالإضافة إلى رسالة يمكن أن تكتبها بنفسك.

الخيار الأخير عند فقدان الأمل من استعادة الهاتف، هو كما في حالة أندرويد، Erase iPhone الذي يقوم بمسح كل المحتويات الموجودة على الهاتف.